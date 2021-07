Belgio, che brutta figura: il gestaccio verso Spinazzola (Di sabato 3 luglio 2021) Courtois accusa su Instagram l’infortunato Spinazzola di avere voluto perdere tempo, poi cancella la storia Incredibile autogol social di Thibaut Courtois. Il portiere del Belgio, evidentemente scottato dall’eliminazione subita ad opera dell’Italia, ieri sera ha pubblicato una storia su Instagram in cui accusava gli Azzurri di perdere tempo. Solo che nell’immagine si vedeva il momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 luglio 2021) Courtois accusa su Instagram l’infortunatodi avere voluto perdere tempo, poi cancella la storia Incredibile autogol social di Thibaut Courtois. Il portiere del, evidentemente scottato dall’eliminazione subita ad opera dell’Italia, ieri sera ha pubblicato una storia su Instagram in cui accusava gli Azzurri di perdere tempo. Solo che nell’immagine si vedeva il momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - chetempochefa : ???? SEMIFINALE ???? Complimenti agli azzurri che battono il Belgio e conquistano la semifinale ???? #BelgioItalia - Giorgiolaporta : Ieri il Corriere della Sera parlava del Belgio come squadra forte perché multietnica. E se oggi qualcuno scrivesse… - daniel_italy : RT @Giorgiolaporta: Ieri il Corriere della Sera parlava del Belgio come squadra forte perché multietnica. E se oggi qualcuno scrivesse che… - RaffaelloZizzo : RT @davidebilla: Di Italia-Belgio mi rimane una domanda senza risposta... ma i tifosi belgi che applaudivano i giocatori 'inginocchiati' pe… -