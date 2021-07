“Uomini e Donne”, Luisa Monti scopre di avere un tumore e rimanda le nozze con Salvio Calabretta (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ex dama del trono over di “Uomini e Donne“, Luisa Monti racconta al Magazine la sua battaglia contro il tumore. Questa, causa delle nozze rimandate con Salvio Calabretta. “Uomini e Donne”, Luisa Monti e le nozze rimandate Risale all’incirca un mese fa l’annuncio delle nozze tra l’ex dama del trono over e Salvio Calabretta in una puntata del programma “Uomini e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ex dama del trono over di ““,racconta al Magazine la sua battaglia contro il. Questa, causa dellete con. “”,e lete Risale all’incirca un mese fa l’annuncio delletra l’ex dama del trono over ein una puntata del programma “e ...

