The 8th Night | su Netflix in streaming da oggi

The 8th Night è un film horror della Corea del Sud, diretto da Tae-Hyung Kim con Sung-min Lee e Park Hae-Joon, che sbarca in streaming a partire da oggi 2 luglio su Netflix per tutti gli utenti abbonati! Più di duemila anni fa, due misteriosi e pericolosi esseri vennero catturati e rinchiusi in due scrigni: essi tormentavano gli umani e ne minacciavano l'esistenza sulla Terra. Per rivivere, quei due ...

Netflix: le novità di luglio 2021 Ecco il calendario completo dei film in arrivo a luglio : 1° luglio: Audible; Labyrinth " Dove tutto è possibile 2 luglio: Fear Street Parte 1: 1994; Haseen Dillruba; The 8th Night 7 luglio: Cat ...

