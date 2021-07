SBK Inghilterra, Redding soddisfatto a metà: 'Kawasaki e Yamaha favorite' (Di venerdì 2 luglio 2021) L'inglese della Ducati non è sembrato completamente soddisfatto al termine della giornata di prove, sesto al mattino e quinto al pomeriggio , Redding non ha trovato subito il feeling con la pista. In ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) L'inglese della Ducati non è sembrato completamenteal termine della giornata di prove, sesto al mattino e quinto al pomeriggio ,non ha trovato subito il feeling con la pista. In ...

Advertising

motosprint : #GBRWorldSBK, #Rea: “Abbiamo il pacchetto per volare, in Inghilterra” - infoitsport : SBK Inghilterra, FP1: subito duello Rea - Razgatlioglu, 4° Rinaldi - motosprint : #WorldSBK Inghilterra, Francis Batta non sarà a #Donington - motosprint : #WorldSBK Inghilterra, FP1: subito duello #Rea - #Razgatlioglu, 4° #Rinaldi -