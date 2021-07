Advertising

TuttoAndroid : Samsung lavora a uno smartphone con batteria removibile e al SoC Exynos S5E8825 - FinanciaLounge : Nel prossimo #futuro potrebbe arrivare lo #smartphone arrotolabile marcato #Samsung - StampaFin : Samsung lavora allo smartphone “arrotolabile” La società sudcoreana in corsa insieme ad altre grandi nel settore pe… - TutelaMarchio : Oppo lavora a uno smartphone a tutto schermo: come sarà fatto: L'obiettivo, che traspare anche dal brevetto di Oppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung lavora

Investing.com

...2 in modo da poter collegare un mouse o una chiavetta mentre siesclusivamente sullo schermo con risoluzione 1920 x 515. È compatibile con Windows, MacOS e Android (inclusi i desktop...La soluzione di Oppo segue le altre, analoghe, di Huawei o, che in passato hanno depositato brevetti simili. Quello di Oppo risale al 4 maggio 2021, quando il World Intellectual Property ...La scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold 3 è stata svelata quasi per interno, sono emersi i dettagli sul SoC, sui display e sulle fotocamere ...Nel prossimo futuro potrebbe arrivare lo smartphone arrotolabile marcato Samsung. L’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPRTO) e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI ...