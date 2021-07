Saldi al via dal 3 luglio, i commercianti: c'è voglia di acquisti (Di venerdì 2 luglio 2021) Al via ufficialmente dal 3 luglio i Saldi estivi in tutta Italia ma con qualche eccezione. La Sicilia ha anticipato al primo luglio, la Puglia ha deciso di posticipare al 24 luglio e la Basilicata ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Al via ufficialmente dal 3estivi in tutta Italia ma con qualche eccezione. La Sicilia ha anticipato al primo, la Puglia ha deciso di posticipare al 24e la Basilicata ...

Advertising

ciavattini1 : Saldi estivi 2021: al via nel Lazio le vendite di fine stagione, uno su due pronto ad acquistare - Affaritaliani : Saldi al via dal 3 luglio, i commercianti: c'è voglia di acquisti - LaVoceNovara : Saldi al via da sabato 3 luglio - Radio1Rai : ??#Saldi estivi al via domani. Dopo l'avvio anticipato in Sicilia, partenza in quasi tutta Italia per gli attesi sco… - cascinanotizie : Dal 3 luglio prendo il via i saldi estivi -