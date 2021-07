LIVE Fognini-Rublev 3-6 7-5 4-6 2-6, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro lotta ma il russo è troppo forte e vola agli ottavi! (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 La seconda settimana di Wimbledon è un tabù per Fabio Fognini che esce di scena per la sesta volta in carriera al terzo turno perdendo il terzo su otto confronti contro Andrey Rublev. l’azzurro perde 3-6 7-5 4-6 2-6 e pur lottando, deve soccombere sotto i colpi del russo che si dimostra troppo forte anche oggi come a gennaio nell’ATP Cup. L’italiano ha qualcosa da recriminare considerando le tante chance di break e non potrà sfidare uno tra Diego Schwartzman e Marton ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 La seconda settimana diè un tabù per Fabioche esce di scena per la sesta volta in carriera al terzo turno perdendo il terzo su otto confronti contro Andreyperde 3-6 7-5 4-6 2-6 e purndo, deve soccombere sotto i colpi delche si dimostraanche oggi come a gennaio nell’ATP Cup. L’italiano ha qualcosa da recriminare considerando le tante chance di break e non potrà sfidare uno tra Diego Schwartzman e Marton ...

