L' inutile questionario sulla qualità del mio viaggio

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ho preso un treno, non l’avessi mai fatto, e il giorno dopo sono stato sottoposto altelefonicodel. Mi è stato chiesto se avessi avuto paura e io – sarà che non prendevo un treno da molto tempo – ho ingenuamente domandato di cosa. Ma del Covid, ovvio. A malincuore ho dovuto ammettere di no ma mi è stato chiesto di essere più specifico: quanta paura avevo provato, da uno a dieci? Il misero due che ho espresso è stato accolto con scetticismo, forse degnazione, pari solo alla delusione nell’apprendere che gli altri passeggeri attorno a me rispettavano le norme di sicurezza. Mascherine? ...

Per telefono mi hanno chiesto se viaggiando in treno ho avuto paura del Covid o di essere aggredito. Ma non del ritardo accumulato sia all'andata che al ritorno ...Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un medico, Gianni Tumino (invia la tua segnalazione a redazione@livesicilia.it) L'emergenza Covid, seppur sempre presente, grazie alla campagna vaccinale finalme ...