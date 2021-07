Khachanov rinasce sull' erba | secondo ottavo a Wimbledon

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Khachanov rinasce

In quell'occasione vinse al quinto set dopo aver perso i primi due. Quella rimane la sua prima rimonta da sotto di due set in carriera. Con questa vittoria, ha centrato gli ottavi. Si chiude al terzo turno il percorso a Wimbledon di Frances Tiafoe, battuto dal russo Karen Khachanov, testa di serie numero 25, 6-3 6-4 6-4 senza mai conquistare nemmeno una palla break.