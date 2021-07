Iscro al via dal luglio, cos’è a chi spetta la nuova indennità Inps fino a 800 euro (Di venerdì 2 luglio 2021) È disponibile dal 1° luglio 2021 la richiesta online per l’indennità Iscro, il nuovo ammortizzatore sociale per le partite IVA istituito in via sperimentale per il triennio 2021-2023. Con la circolare n. 94 del 30 giugno, l’Inps ha fornito le istruzioni su come fare richiesta e ottenere la cassa integrazione per autonomi e professionisti.La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 ottobre. indennità Iscro, cos’è Introdotta dall’ultima Legge di Stabilità, la Iscro (acronimo che sta per indennità straordinaria di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) È disponibile dal 1°2021 la richiesta online per l’, il nuovo ammortizzatore sociale per le partite IVA istituito in via sperimentale per il triennio 2021-2023. Con la circolare n. 94 del 30 giugno, l’ha fornito le istruzioni su come fare richiesta e ottenere la cassa integrazione per autonomi e professionisti.La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 ottobre.Introdotta dall’ultima Legge di Stabilità, la(acronimo che sta perstraordinaria di ...

