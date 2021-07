Fast & Furious, spin off in arrivo sul personaggio di Charlize Theron (Di venerdì 2 luglio 2021) Fast & Furious, rumors parlano di uno spin off. Vin Diesel ha rivelato che gli sceneggiatori della writers room di Fast & Furious starebbero sviluppando uno spin off incentrato sul personaggio di Charlize Theron, la ciberterrorista Cipher. La conferma arriva dalla stessa Theron nel corso di un’intervista a Variety senza però fornire ulteriori dettagli sul progetto. “Fast & Furious”, spin off in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021), rumors parlano di unooff. Vin Diesel ha rivelato che gli sceneggiatori della writers room distarebbero sviluppando unooff incentrato suldi, la ciberterrorista Cipher. La conferma arriva dalla stessanel corso di un’intervista a Variety senza però fornire ulteriori dettagli sul progetto. “”,off in ...

Advertising

acmilan : Fast and prolific, too: @TheoHernandez had a decent run of Serie A goals but which’s your favourite ??? Veloce e a… - WARNERMUSICIT : Vin Diesel, Anitta e Nick Jam sulla cover di Billboard Latin! ???? Il nono capito della saga ‘Fast and Furios’ si pro… - JustNerd_IT : Fast and Furious: Justin Lin sta pensando di riportare sullo schermo Paul Walker - Leggi l'articolo completo su:… - AzurexCrimson : Io che pre-ordine super fast il secondo volume di Blanc proprio: datemi questa salsa che tanto l'Asumiko ne ha già pronta un'altra - luc_sca : RT @gzibordi: Ci sono fast food ora in USA che ti danno 1,500 $ di bonus oltre lo stipendio se accetti di andarci a lavorare -