Dritto e Rovescio, il fidanzato di Saman: “se fossi andato a casa con lei, sarei morto anche io” (Di venerdì 2 luglio 2021) A “Dritto e Rovescio” una nuova toccante testimonianza di Saqib, il fidanzato di Saman, scomparsa dal 30 aprile scorso “Saman mi manca troppo, era il mio primo amore, volevo sposarmi con lei perché la mia vita è di Saman. Io oggi non ho paura di niente, della mia vita non me ne frega niente”. Sono le parole di Saqib, il fidanzato di Saman nell’intervista andata in onda ieri sera nella puntata di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio. Esclusivo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 luglio 2021) A “” una nuova toccante testimonianza di Saqib, ildi, scomparsa dal 30 aprile scorso “mi manca troppo, era il mio primo amore, volevo sposarmi con lei perché la mia vita è di. Io oggi non ho paura di niente, della mia vita non me ne frega niente”. Sono le parole di Saqib, ildinell’intervista andata in onda ieri sera nella puntata di, il programma di approfondimento di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio. Esclusivo ...

