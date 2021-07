Disastro Covax | in Africa pochissimi vaccini e di qualità ancora da certificare Per ora non danno diritto al “green pass”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Oltre illa beffa. Non solo ianti Covid arrivano incon il contagocce a dispetto di roboanti annunci. Ora si scopre che le poche fiale recapitate non sono considerati dall’Unione europea sufficientemente sicure per essere incluse tra quelle cheal “” che autorizza gli spostamenti tra paesi. Dalla certificazione sarebbe infatti escluso il vaccino AstraZeneca prodotto India presso il Serum institute. Al contrario il vaccino Astrazenca che esce dagli stabilimenti europei dàal. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Covax

Adnkronos

... 'o di impegnare peril 50% dei loro volumi' prodotti quest'anno. 'La condivisione dei vaccini ora è essenziale per porre fine alla fase acuta di Covid - 19 - ha spiegato il Dg - Alla 74esima ...... 'o di impegnare peril 50% dei loro volumi' prodotti quest'anno. 'La condivisione dei vaccini ora è essenziale per porre fine alla fase acuta di Covid - 19 - ha spiegato il Dg - Alla 74esima ...Il rischio di grave malattia o morte a causa del coronavirus per i più giovani è «quasi pari a zero», secondo Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group.- La variante Delta del Covid-19, la cosiddetta indiana, “ha un’enorme capacità di contagio che può infliggere un danno enorme alla popolazione mondiale”, ha scritto il New Yorker. Si sta diffondendo ...