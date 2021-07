Canada, rabbia per la scoperta delle tombe di bambini indigeni: abbattute le statue delle regine Vittoria ed Elisabetta (Di venerdì 2 luglio 2021) Monta la protesta a seguito della scoperta di centinaia di tombe senza nome, tante di bambini, scoperte nei pressi di ex scuole residenziali in Canada . Giovedì, a Winnipeg , i manifestanti hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) Monta la protesta a seguito delladi centinaia disenza nome, tante di, scoperte nei pressi di ex scuole residenziali in. Giovedì, a Winnipeg , i manifestanti hanno ...

