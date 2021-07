Azzurri: dal paddock della Formula 1 il supporto di Giovinazzi (Di venerdì 2 luglio 2021) Il pilota dell’Alfa Romeo Giovinazzi ha voluto mandare un messaggio all’Italia, girando nel paddock con la maglia azzurra della Nazionale Il pilota dell’Alfa Romeo, unico italiano nel Circus della Formula 1, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra di Roberto Mancini. Antonio Giovinazzi, impegnato nelle prove libere del Gran Premio d’Austria, ha girato tutto il giorno con la maglietta azzurra della Nazionale italiana. Lui che è un grande appassionato di calcio e orgoglioso tifoso dell’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il pilota dell’Alfa Romeoha voluto mandare un messaggio all’Italia, girando nelcon la maglia azzurraNazionale Il pilota dell’Alfa Romeo, unico italiano nel Circus1, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra di Roberto Mancini. Antonio, impegnato nelle prove libere del Gran Premio d’Austria, ha girato tutto il giorno con la maglietta azzurraNazionale italiana. Lui che è un grande appassionato di calcio e orgoglioso tifoso dell’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 105' ?? GOOOL! #PESSINA!!! ???????? #ItaliaAustria 2?-0? Matteo Pessina segna dal cuore dell'area di rig… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - TV7Benevento : **Europei: azzurri con Chiellini e Chiesa dal 1', nel Belgio c'è De Bruyne non Hazard**... - NinoAnda : RT @calciamo: #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Belgio ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Allianz Arena, #Mona… - calciamo : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Belgio ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Allianz Ar… -