App Toscana salute, tutte le informazioni con un clic (Di venerdì 2 luglio 2021) it/web/ , l'app Io, l'app Immuni e il sistema Ts (Tessera sanitaria) attraverso operatori sanitari autorizzati. L'app 'Toscana salute' è già predisposta per poter visualizzare la certificazione verde ... Leggi su lanazione (Di venerdì 2 luglio 2021) it/web/ , l'app Io, l'app Immuni e il sistema Ts (Tessera sanitaria) attraverso operatori sanitari autorizzati. L'app '' è già predisposta per poter visualizzare la certificazione verde ...

Advertising

CasaDigitale : RT @SmartNationIT: Disponibile la nuova versione di #ToscanaSalute, l'#app di @regionetoscana dedicata alla sanità. - SmartNationIT : Disponibile la nuova versione di #ToscanaSalute, l'#app di @regionetoscana dedicata alla sanità. - qn_lanazione : Rivoluzione digitale: al via la nuova app 'Toscana Salute' - amiatanews : Toscana. Ecco la nuova app ‘Toscana Salute’ - SannyDB67 : RT @toscananotizie: #Salute Al via la nuova app ‘#Toscana Salute’ : 24 icone cliccabili per scaricare ricette e #GreenPass e consultare re… -