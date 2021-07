Amici: la dedica di Aka7even per Michele Merlo (Di venerdì 2 luglio 2021) Ieri sera Aka7even si è esibito sul palco di Battiti Live: il cantante napoletano ha voluto ricordare in questa occasione Michele Merlo, anche lui ex allievo di Amici, scomparso a 28 anni a causa di una leucemia fulminante. I due erano legati da una profonda Amicizia, e Aka7even ha voluto fargli un dedica emozionante. Sul palco di Battiti Live ieri sera c’è stata occasione anche per un momento Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Ieri serasi è esibito sul palco di Battiti Live: il cantante napoletano ha voluto ricordare in questa occasione, anche lui ex allievo di, scomparso a 28 anni a causa di una leucemia fulminante. I due erano legati da una profondazia, eha voluto fargli unemozionante. Sul palco di Battiti Live ieri sera c’è stata occasione anche per un momento Articolo completo: dal blog SoloDonna

