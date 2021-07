Abarth 695 Esseesse - Arriva la Collector' s Edition

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dall'una nuova serie speciale per la gioia degli appassionati: si tratta della 695's, che sarà prodotta in 1.390 esemplari, dei quali 695 in tinta Scorpion Black e 695 nella variante Grigio Campovolo. Per tutte le unità è prevista una personalizzazione estetica fatta di finiture e sticker esterni bianchi, cerchi da 17" con mozzo rosso, pinze freno rosse, badge dedicati e sedili sportivi Sabelt numerati, che si abbinano al colore della vettura. Negli interni, la plancia è rivestita di Alcantara e sfoggia inserti di carbonio. Il nuovo cofano di alluminio. Per dare ...

Nel disegnare la nuovaEsseesse l'obiettivo del marchio del gruppo Stellantis era di migliorare le prestazioni in termini di accelerazione e manovrabilità . La ricerca si è così spinta ...... come la 500, per esempio, avevano anche la 500, chiamata 595. Si trattava di macchine lavorate ed elaborate proprio in vista delle competizioni agonistiche. Poi hanno creato il modello, e ...Saranno solo 1390 le Abarth 695 Esseesse Collectors’ Edition” - disponibili nei colori “Scorpion Black” e “Grigio Campovolo”, rispettivamente 695 unità per tinta. Ecco spiegato - già nel nome - la pas ...Sarà prodotta in soli 1.390 esemplari la nuova Abarth 695 Esseesse è spinta da un motore turbo benzina da 180 cavalli per uno 0 - 100 km/ in 6,7 secondi.