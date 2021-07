Variante Delta, in Lombardia un caso ogni 10: forte aumento a fine giugno (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano - Variante Delta anche in Lombardia. Nel mese di giugno la percentuale di casi di positività a questa Variante del Coronavirus è stata del 10% sul totale dei tamponi positivi mensili, ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano -anche in. Nel mese dila percentuale di casi di positività a questadel Coronavirus è stata del 10% sul totale dei tamponi positivi mensili, ...

Advertising

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - popoloZeta : RT @RadioSavana: Sottosegretario alla Salute: 'I tifosi inglesi non potranno entrare allo stadio a Roma. Ci sono 5 giorni di quarantena per… - Nani_ban : RT @RadioSavana: Sottosegretario alla Salute: 'I tifosi inglesi non potranno entrare allo stadio a Roma. Ci sono 5 giorni di quarantena per… -