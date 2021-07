Variante Delta, contagiati ragazzino 11enne e un giovane vaccinato con la seconda dose da poco (Di giovedì 1 luglio 2021) . Tra i casi di Variante Delta sequenziati a Napoli, ci sono anche un ragazzino di 11 anni e un giovane di 28 anni, che aveva ricevuto la prima dose con AstraZeneca e, da pochi giorni, la seconda dose eterologa con Pfizer. In particolare, il 28enne è ricoverato in ospedale dopo aver accusato problemi respiratori. Ci sono anche un ragazzino di 11 anni e un giovane di 28 anni, già vaccinato, tra gli undici casi di Variante Delta che sono stati sequenziati a Napoli nei giorni scorsi, come ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 1 luglio 2021) . Tra i casi disequenziati a Napoli, ci sono anche undi 11 anni e undi 28 anni, che aveva ricevuto la primacon AstraZeneca e, da pochi giorni, laeterologa con Pfizer. In particolare, il 28enne è ricoverato in ospedale dopo aver accusato problemi respiratori. Ci sono anche undi 11 anni e undi 28 anni, già, tra gli undici casi diche sono stati sequenziati a Napoli nei giorni scorsi, come ha ...

