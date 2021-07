Pizzeria da incubo nel Napoletano | cibo con muffa e sporcizia nei locali | chiusa attività

(Di giovedì 1 luglio 2021) Alimenti conservati in condizioni igieniche disastrose, pavimentazione sporca con tanto di cicche di sigaretta lasciate per terra. E’ quanto hanno trovato i carabinieri della stazione forestale di Marigliano, nell’ambito di servizi mirati alla tutela della sicurezza alimentare, effettuati con la collaborazione dell’ASL locale, hanno controllato un bar/di Mariglianella, in provincia di Napoli.daL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fratuccio2 : @BarillariDav Ieri in pizzeria,la cameriera ha volutamente raccontato l incubo vissuto con #jj 'Ho temuto di morir… -

Ultime Notizie dalla rete : Pizzeria incubo

Teleclubitalia

Per i parmigiani è la fine di un: mentre i settori commerciali e della ristorazione ... 'Sarà l'occasione per riprendersi sul serio - sottolinea il gestore di una: per l'estate contiamo ..."E' la fine di- spiega Massimo Di Porzio che riapre la suaa Chiaia - speriamo l'ultimo atto di una tragedia, che a volte ha assunto i caratteri della farsa. Finalmente un caffè al ...PESARO - Era stato sorpreso con le mani nella marmellata, mentre frugava nel fondo cassa del ristorante di Umberto Carriera, La Macelleria. La Polizia di Stato ha arrestato un 22enne ...Da ieri, anche a Napoli come in tutta Italia, cancellato il coprifuoco a mezzanotte, sale all'80 per cento la capienza dei mezzi pubblici, cadono le ...