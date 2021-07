"Pigri ed ignoranti". Roba da dittatore, Kim Jong-un estremo: che teste fa saltare (a tempo record) (Di giovedì 1 luglio 2021) L'emergenza Covid diventa sempre più preoccupante in Corea del Nord e Kim Jong-un interviene per bacchettare e "silurare" i responsabili. In particolare, ha annunciato sventure e denunciato gli errori dei suoi subordinati. Davanti ai gerarchi convocati in una riunione allargata e straordinaria del Politburo, Kim ha deciso di rimuovere alcuni uomini del vertice seduta stante. Li ha accusati di "incompetenza, irresponsabilità e Pigrizia cronica". E non solo. Ha anche detto che non sono stati capaci di rispettare il piano sanitario contro la pandemia, compiendo errori materiali e scientifici, e che hanno messo in pericolo la sicurezza dello Stato e del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) L'emergenza Covid diventa sempre più preoccupante in Corea del Nord e Kim-un interviene per bacchettare e "silurare" i responsabili. In particolare, ha annunciato sventure e denunciato gli errori dei suoi subordinati. Davanti ai gerarchi convocati in una riunione allargata e straordinaria del Politburo, Kim ha deciso di rimuovere alcuni uomini del vertice seduta stante. Li ha accusati di "incompetenza, irresponsabilità ezia cronica". E non solo. Ha anche detto che non sono stati capaci di rispettare il piano sanitario contro la pandemia, compiendo errori materiali e scientifici, e che hanno messo in pericolo la sicurezza dello Stato e del ...

Advertising

vanessa3488 : @IntesaSP_Help @intesasanpaolo un branco di maleducati, ignoranti, pigri e menefreghisti! Non gliene frega proprio… - habibi_marzo : #borgobovo la tua fortuna e di quelli come te è che puoi dire ste cagate perché tanta troppa gente non ha fatto la… - IlConteIT : RT @venis_77: @IlConteIT @GiuseppeConteIT Perchè non sanno leggere, o sono così ignoranti e pigri da non volerlo fare. Sono entrambi nelle… - venis_77 : @IlConteIT @GiuseppeConteIT Perchè non sanno leggere, o sono così ignoranti e pigri da non volerlo fare. Sono entra… -

Ultime Notizie dalla rete : Pigri ignoranti Dopo le polemiche la Rai dice stop alla Blackface Ma per offendere qualcuno basta semplicemente essere ignoranti, non bisogna per forza essere ... gli attori bianchi si calavano nella parte di neri fannulloni, pigri e violenti, dediti all'alcol e alle ...

Boris Becker duro verso Naomi Osaka LiveTennis.it Ma per offendere qualcuno basta semplicemente essere, non bisogna per forza essere ... gli attori bianchi si calavano nella parte di neri fannulloni,e violenti, dediti all'alcol e alle ...