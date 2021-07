Piersilvio Berlusconi svela il retroscena sull’addio della Marcuzzi

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 1 luglio 2021)ha deciso di non tacere e, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, hato il motivo dell’addio, Fonte foto: GettyImagesAlessia, amata e seguita conduttrice televisiva, ha deciso di dire addio alla Mediaset ed ora arne i motivi ci ha pensatodurante la presentazione dei palinsesti Mediaset: le sue parole. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, Alessiaha deciso di ...