Pestaggio in carcere | un ex detenuto rivela | ' Anche la direttrice col manganello'

Advertising

StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: ecco i video del pestaggio dei poliziotti sui carc… - StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: LE CARTE DELL'INCHIESTA «Adesso lo Stato siamo noi», dicevano gli agenti della polizia penitenziaria… - RaiNews : Il Ministero della Giustizia annuncia la sospensione di 52 indagati per le violenze nel #carcere campano… - mu_antonella : RT @gadlernertweet: Guidava il @minGiustizia che definì 'doveroso intervento di ripristino della legalità' il pestaggio nel carcere di #San… - gnaafamos : RT @gadlernertweet: Guidava il @minGiustizia che definì 'doveroso intervento di ripristino della legalità' il pestaggio nel carcere di #San… -

Ultime Notizie dalla rete : Pestaggio carcere

Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle neldi Santa Maria Capua Vetere, ricorda ilda parte della polizia penitenziaria avvenuto lo scorso aprile. ...Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle neldi Santa Maria Capua Vetere, ricorda ilda parte della polizia penitenziaria avvenuto lo scorso aprile. ...Le parole di Vincenzo Cacace: "Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice" ...La Procura: "Dato disponibilità al via libera all'indagine ispettiva disposta dalla Ministra Cartabia, in accordo con il capo del Dap Petralia" ...