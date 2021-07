Milan | Hauge destinato all’addio | due club su di lui

(Di giovedì 1 luglio 2021) Le strade dele disembrano essere destinate a separarsi. Ilrossonero ha deciso di vendere l’attaccante norvegese.: trovato l’accordo per la permanenza di Brahim Diaz: dove andrà? Arrivato nella passata sessione di calciomercato estivo,è subito entrato nel cuore dei tifosi che hanno spesso invocato il suo impiego. L’impatto del giocatore è stato ottimo, gol all’esordio in Serie A contro il Napoli e gol e assist al debutto in Europa League contro il Celtic. Nonostante questo, il norvegese è uscito lentamente dai radar di ...

Advertising

zanche35 : RT @masolinismo: se vendono hauge smetto di tifare milan - infoitsport : Milan, anche la Sampdoria di muove per Hauge - infoitsport : Calciomercato Milan – Hauge, questa la formula che vorrebbe il Torino - notizie_milan : La Bundesliga guarda con interesse al giovane Hauge - infoitsport : Gazzetta - Milan, Leao e Hauge sono cedibili: piacciono all’estero -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Hauge

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che ilperpunti alla cessione a titolo definitivo, potendo concedere al massimo un accordo per il prestito oneroso con obbligo di riscatto: l'...La prima stagione aldi Jens Peterha vissuto tra molti alti e bassi. Il calciatore norvegese ha fatto vedere ottime cose soprattutto nella prima parte del campionato, finendo poi per avere un ruolo sempre più ...Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, al momento non c'è nessuna trattativa ufficiale, ma il Milan ci vuole provare davvero per Mikkel Damsgaard della Sampdoria. E ...Calciomercato Milan, giallo Pobega: scambio con Ilicic? Per Giroud c'è ancora da trattare. Due strade per Hauge, ormai dato per partente.