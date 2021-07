M5s, il sondaggista Masia: “ipotesi partito Conte? arriverebbe al 10-15%, Movimento in calo tra 5 e 7%” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Un partito di Giuseppe Conte potrebbe ottenere il 10-15% di consensi, provenienti da Pd e M5s. Conte ha infatti avuto e continua ad avere un grande apprezzamento dall’opinione pubblica. Ed è una persona molto stimata sia nel Movimento, che nel partito democratico, che nell’elettorato centrista. Ed il consenso personale di un leader esprime il bacino personale di voti”. Ne parla con l’Adnkronos il sondaggista Fabrizio Masia che analizzando lo scenario conseguente all’ipotesi di un partito formato dall’ex premier afferma: “il M5s calerebbe ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) “Undi Giuseppepotrebbe ottenere il 10-15% di consensi, provenienti da Pd e M5s.ha infatti avuto e continua ad avere un grande apprezzamento dall’opinione pubblica. Ed è una persona molto stimata sia nel, che neldemocratico, che nell’elettorato centrista. Ed il consenso personale di un leader esprime il bacino personale di voti”. Ne parla con l’Adnkronos ilFabrizioche analizzando lo scenario conseguente all’di unformato dall’ex premier afferma: “il M5s calerebbe ...

Advertising

zazoomblog : M5s il sondaggista Masia: “ipotesi partito Conte? arriverebbe al 10-15% Movimento in calo tra 5 e 7%” -… - globalistIT : - TV7Benevento : M5s, il sondaggista Masia: 'ipotesi partito Conte? arriverebbe al 10-15%, Movimento in calo tra 5 e 7%'... - italiaserait : M5s, il sondaggista Masia: “ipotesi partito Conte? arriverebbe al 10-15%, Movimento in calo tra 5 e 7%” - fisco24_info : M5s, il sondaggista Masia: 'ipotesi partito Conte? arriverebbe al 10-15%, Movimento in calo tra 5 e 7%': Pd andrebb… -