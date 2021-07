LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-3 6-4 5-6, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’olandese non demorde (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 ACE AL CENTRO AD ANNULLARE IL PRIMO! 15-40 Con il peso del corpo all’indietro Berrettini: errore con il dritto e due set point per Van de Zandschulp. 15-30 SI PRENDE IL PUNTO A RETE Berrettini! Attacca bene con il back dopo il nastro e chiude con la volée il romano! 0-30 Rovescione incrociato di Van de Zandschulp! Che pressione dell’olandese! Game che si fa minaccioso per Berrettini. 0-15 Gira intorno alla palla per colpire il dritto, ma sbaglia di poco in larghezza Berrettini. 5-6. Secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 ACE AL CENTRO AD ANNULLARE IL PRIMO! 15-40 Con il peso del corpo all’indietro: errore con il dritto e due set point per Van de. 15-30 SI PRENDE IL PUNTO A RETE! Attacca bene con il back dopo il nastro e chiude con la volée il romano! 0-30 Rovescione incrociato di Van de! Che pressione del! Game che si fa minaccioso per. 0-15 Gira intorno alla palla per colpire il dritto, ma sbaglia di poco in larghezza. 5-6. Secondo ...

