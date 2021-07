La scissione del M5s produrrà soltanto un esito, e non buono: un partito populista in più (Di giovedì 1 luglio 2021) Dalla follia pirandelliana del big bang a cinque stelle potrebbe venir fuori qualcosa che alla lontana ricorda altre scissioni del passato: da una parte un partito nuovo, governativo e moderato; e un altro più attaccato alle origini (in un caso si chiamò infatti Rifondazione) e più estremista nei toni. Come ha notato l’Opinion, «la frattura (fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, ndr) è antropologica. Da un lato Conte – ben vestito, pettinato e moderato – dall’altro Grillo, sulfureo, disordinato e sempre pronto alla polemica». Ne discenderebbero dunque due creature a somiglianza dei loro leader, rivelatisi incapaci di trovare una qualche sintesi come la buona politica ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 luglio 2021) Dalla follia pirandelliana del big bang a cinque stelle potrebbe venir fuori qualcosa che alla lontana ricorda altre scissioni del passato: da una parte unnuovo, governativo e moderato; e un altro più attaccato alle origini (in un caso si chiamò infatti Rifondazione) e più estremista nei toni. Come ha notato l’Opinion, «la frattura (fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, ndr) è antropologica. Da un lato Conte – ben vestito, pettinato e moderato – dall’altro Grillo, sulfureo, disordinato e sempre pronto alla polemica». Ne discenderebbero dunque due creature a somiglianza dei loro leader, rivelatisi incapaci di trovare una qualche sintesi come la buona politica ...

