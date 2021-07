Juventus, Cherubini: “Ronaldo? Nessun segnale di trasferimento, si aggregherà alla squadra” (Di giovedì 1 luglio 2021) “La vittoria determina la bellezza, i risultati si possono raggiungere in più modi. Noi lo facciamo con disciplina sacrificio e cultura del lavoro. Se tutto questo arriverà attraverso il gioco sarà ulteriormente positivo”. Così Federico Cherubini, football director della Juventus, durante la conferenza stampa organizzata allo Stadium per la presentazione della nuova organizzazione dell’area sportiva. “Ronaldo? Non c’è stato alcun segnale di eventuale trasferimento. I numeri parlano per lui. Siamo contentissimi che Ronaldo dopo il periodo di riposo si aggregherà ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) “La vittoria determina la bellezza, i risultati si possono raggiungere in più modi. Noi lo facciamo con disciplina sacrificio e cultura del lavoro. Se tutto questo arriverà attraverso il gioco sarà ulteriormente positivo”. Così Federico, football director della, durante la conferenza stampa organizzata allo Stadium per la presentazione della nuova organizzazione dell’area sportiva. “? Non c’è stato alcundi eventuale. I numeri parlano per lui. Siamo contentissimi chedopo il periodo di riposo si...

Advertising

juventusfc : ?? Cherubini: «Non c'è stato nessun segnale di trasferimento nè da parte di @Cristiano, nè da parte nostra. Siamo co… - MarcelloChirico : #Carnevali: 'L'unica proposta concreta per #Locatelli l'ha fatta l'Arsenal' Quindi, quando si è incontrato con… - juventusfc : ?? Agnelli: «Per quanto riguarda #Cherubini: è un punto di orgoglio della società. E' il primo manager ad alto livel… - GiokerMusso : ??? #Juventus #Cherubini LIVE: 'Abbiamo una squadra competitiva e con dei grandi margini di miglioramento. Non sarà… - GobboOfficial : #Cherubini in conferenza 'Ho avuto la fortuna di collaborare con #Paratici e #Marotta. Con Fabio è andato al di là… -