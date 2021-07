Instagram sta pensando a delle Storie esclusive a pagamento (Di giovedì 1 luglio 2021) (foto: Unsplash)Anche Instagram sta lavorando per offrire ai suoi utenti dei contenuti premium sul modello dei Super Follows di Twitter. Il social di proprietà di Facebook garantirà ai suoi creatori la possibilità di offrire Storie visibili solo ai membri di un gruppo. L’accesso a questi fan club è sarà probabilmente vincolato a un abbonamento a pagamento. Nei giorni scorsi sono circolati degli screenshot che mostrano questa nuova funzionalità. Instagram ha confermato si tratti di un prototipo interno che non è ancora in fase di test, ma non ha rivelato altri dettagli. Gli utenti di Instagram che ... Leggi su wired (Di giovedì 1 luglio 2021) (foto: Unsplash)Anchesta lavorando per offrire ai suoi utenti dei contenuti premium sul modello dei Super Follows di Twitter. Il social di proprietà di Facebook garantirà ai suoi creatori la possibilità di offrirevisibili solo ai membri di un gruppo. L’accesso a questi fan club è sarà probabilmente vincolato a un abbonamento a. Nei giorni scorsi sono circolati degli screenshot che mostrano questa nuova funzionalità.ha confermato si tratti di un prototipo interno che non è ancora in fase di test, ma non ha rivelato altri dettagli. Gli utenti diche ...

Instagram sta pensando a delle Storie esclusive a pagamento Questi contenuti saranno visibili solo ai fan che con molta probabilità dovranno sottoscrivere un abbonamento, sul modello dei Super Follows di Twitter ...

