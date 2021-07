In Temptation Island 2021 Tommaso spacca il pubblico (e non solo), è tutto reale? (Di giovedì 1 luglio 2021) La prima puntata di Temptation Island 2021 ha lasciato l’amaro in bocca (ad alcuni il sorriso) sul volto del pubblico soprattutto per alcune cose che sono andate in onda e che sembrano davvero al limite del possibile. Il primo ad occupare la scena è stato il giovane Tommaso, il ventunenne fidanzato di Valentina, che invece di anni ne ha 40. I due si presentano uniti e innamorati ma ammettendo anche che il problema è la gelosia patologica di lui nei confronti di lei. Ecco uno dei momenti più esilaranti: Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) La prima puntata diha lasciato l’amaro in bocca (ad alcuni il sorriso) sul volto delsopratper alcune cose che sono andate in onda e che sembrano davvero al limite del possibile. Il primo ad occupare la scena è stato il giovane, il ventunenne fidanzato di Valentina, che invece di anni ne ha 40. I due si presentano uniti e innamorati ma ammettendo anche che il problema è la gelosia patologica di lui nei confronti di lei. Ecco uno dei momenti più esilaranti: Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Advertising

fanpage : #TemptationIsland, i momenti più trash della prima puntata - Sara32181623 : Quando insulti le coppie di Temptation island, ma non ti ricordi che sei una sottona, gli riscrivi e vai dietro sol… - ulneverbealone : harry se volevi tradirmi potevamo andare a temptation island e ci facevamo anche una bella vacanza con tutti boni a… - _rivoltella : prima costantemente amici in tl ora quella merda di temptation island ma chi vi sopporta - sardegnasulcis : A che ora inizia Temptation Island 2021: l'orario della messa in onda su Canale 5 -