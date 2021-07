Grillo parla da papà dei 5S. E smorza i toni con Conte. Ma le distanze tra i due restano siderali. Ed è alta tensione anche tra il garante e Crimi (Di giovedì 1 luglio 2021) La sua verità Beppe Grillo l’affida ad un video sul suo blog: “Io non sono il padre padrone del Movimento, io sono il papà del Movimento, con il cuore. Ho fatto cose straordinarie che non rinnego con chi oggi mi sta disprezzando. Il Movimento doveva cambiare con lui, era la persona più adatta forse non è la persona più adatta a quello che serve al Movimento”, ha detto a proposito dell’ex premier Giuseppe Conte. Che nel pomeriggio aveva ribadito la sua posizione (leggi l’articolo): “Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per un’intera comunità, che io ho conosciuto bene e ho apprezzato, di ragazze e ragazzi, persone adulte, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) La sua verità Beppel’affida ad un video sul suo blog: “Io non sono il padre padrone del Movimento, io sono ildel Movimento, con il cuore. Ho fatto cose straordinarie che non rinnego con chi oggi mi sta disprezzando. Il Movimento doveva cambiare con lui, era la persona più adatta forse non è la persona più adatta a quello che serve al Movimento”, ha detto a proposito dell’ex premier Giuseppe. Che nel pomeriggio aveva ribadito la sua posizione (leggi l’articolo): “Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per un’intera comunità, che io ho conosciuto bene e ho apprezzato, di ragazze e ragazzi, persone adulte, ...

