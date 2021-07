Green pass covid | l’Europa riapre ai viaggi | con il QR code

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - borghi_claudio : Mannaggia... IL GREEN PASS EUROPEO E' GIA' ANDATO A FARSI BENEDIRE - LA GERMANIA VIETA L'INGRESSO DAL PORTOGALLO - IECsrl : RT @Federcongressi: GREEN PASS PER CONVEGNI E CONGRESSI. TUTTI I CHIARIMENTI CHE STAI CERCANDO. #concretiecompetitivi ?????? - emiliofederico1 : Mi domando se con il green pass posso saltare la coda alla posta ! Conrispetto -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

L'ultima grana sulè scoppiata sulla vaccinazione eterologa, sdoganata dall'Aifa il 13 giugno . C'è chi, pur avendo completato il ciclo, si è visto recapitare un certificato che registra una sola dose . La ...Sempre da oggi saranno operative le raccomandazioni di Alisa per consentire l'accesso nelle strutture ospedaliere, in sicurezza, ai visitatori muniti di. A proposito, il presidente della ...Roma – Da oggi via libera al Green Pass europeo. È infatti attiva la certificazione verde covid-19 dell'Ue che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area ...Google offrirà a breve la possibilità di salvare la certificazione vaccinale COVID in forma di una card digitale integrata in Android. Inizialmente solo per gli USA ...