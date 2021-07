Giappone | migliora l’indice Tankan nel 2° trimestre

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Sentiment in crescita, anche se meno delle attese, per le impresesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla bank of Japan. Nel 2°relativo alle grandi imprese della manifattura è salito infatti a 14 punti da 5, e si confronta con attese per 15 punti. Quello delle grandi imprese non manifatturiere si è attestato a 1 punto da -1 e si confronta con i 3 attesi, mentre quello delle piccole imprese manifatturiere passa a -7 da -13 (atteso -5) e delle PMI non manifatturiere a -9 da -11. Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono ...

