Fox Crime e gli altri canali tv di cui abbiamo un po’ di nostalgia (Di giovedì 1 luglio 2021) Allo scoccare della mezzanotte de 1° luglio 2021 sono terminate le trasmissioni di Fox Crime, uno dei canali tematici più riconoscibili e di successo nella storia della tv satellitare italiana. La decisione è figlia di una profonda riorganizzazione: da una parte Disney (proprietaria ora del marchio Fox) ha scelto di concentrarsi sullo streaming, dall’altra Sky, che prima l’ospitava, vuole puntare sempre più sui canali di proprietà (e infatti nello stesso giorno ne lancia quattro (Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature). Dal 31 ottobre 2015 Fox Crime ha rappresentato una novità interessante nel nostro ... Leggi su wired (Di giovedì 1 luglio 2021) Allo scoccare della mezzanotte de 1° luglio 2021 sono terminate le trasmissioni di Fox, uno deitematici più riconoscibili e di successo nella storia della tv satellitare italiana. La decisione è figlia di una profonda riorganizzazione: da una parte Disney (proprietaria ora del marchio Fox) ha scelto di concentrarsi sullo streaming, dall’altra Sky, che prima l’ospitava, vuole puntare sempre più suidi proprietà (e infatti nello stesso giorno ne lancia quattro (Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature). Dal 31 ottobre 2015 Foxha rappresentato una novità interessante nel nostro ...

Advertising

EGSsalvie : @Teresa_La_Vispa @SkyItalia ma se fox ha i contenuti fox crime? - gigibernacchi2 : @TheBlacklistIta Buongiorno mi scusi ma ora che Fox crime su sky viene tagliato dove si possono vedere le puntate di the blacklist? Grazie - NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: Dal primo luglio Sky lancerà quattro nuovi canali nel pacchetto base seguendo la formula ormai consolidata delle produzio… - NL_Newslinet : Dal primo luglio Sky lancerà quattro nuovi canali nel pacchetto base seguendo la formula ormai consolidata delle pr… - nonscolorita : @SkyItalia siete da denuncia ?? vi pago regolarmente da 18 anni con soldi buoni e non finti come voi. chiudere il ca… -