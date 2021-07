Evasione dai domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 41enne (Di giovedì 1 luglio 2021) L’uomo, di Scalea, non si è fermato all’alt della polizia dandosi alla fuga. Fermato ed identificato è stato ricondotto ai domiciliari Polizia di Stato-Diamante (CS) arrestato quarantunenne per Evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ambito dei rafforzamenti dei servizi estivi di vigilanza stradale predisposti dal Compartimento di Polizia Stradale per la Calabria di Catanzaro, personale Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) L’uomo, di Scalea, non si è fermato all’alt della polizia dandosi alla fuga. Fermato ed identificato è stato ricondotto aiPolizia di Stato-Diamante (CS)quarantunenne per. Nell’ambito dei rafforzamenti dei servizi estivi di vigilanza stradale predisposti dal Compartimento di Polizia Stradale per la Calabria di Catanzaro, personale

Ultime Notizie dalla rete : Evasione dai Anziano scippato in auto con la tecnica delle indicazioni stradali Vittima un anziano, preso di mira da un 35enne poi arrestato dai carabinieri di Ostia. Il ladro, ... I Carabinieri lo hanno bloccato e l'hanno arrestato per furto, lesioni personali ed evasione. È stato ...

Scafati: Concessione edilizia in sanatoria, dalla giunta l'atto di indirizzo E' volontà di questa Amministrazione accelerare ulteriormente i tempi di lavorazione ed evasione delle istanze presentate dai cittadini, per poter garantire ai richiedenti risposte in tempi rapidi. D'...

Usa, direttore finanziario della Trump Organization si consegna alle autorità: incriminato per evasione… Il Fatto Quotidiano Evasione dai domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 41enne L’uomo, di Scalea, non si è fermato all’alt della polizia dandosi alla fuga. Fermato ed identificato è stato ricondotto ai domiciliari ...

La latitanza di Graziano Mesina dura da un anno AGI - Dura da un anno la latitanza di Graziano Mesina, 79 anni compiuti da fuggiasco il 4 aprile scorso. C'è chi lo dà in Tunisia o in Corsica, piste fin da subito battute dagli investigatori, anche s ...

