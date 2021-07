Elisa Isoardi resta a mani vuote: nessun programma su Canale 5! Zorzi e Orietta Berti invece… (Di giovedì 1 luglio 2021) Elisa Isoardi, Orietta Berti e Tommaso Zorzi sono tre personaggi fortissimi e ben presto potremo vederli tutti insieme in un programma televisivo Mediaset. I tre approderanno su Canale 5, ma per quale trasmissione? Leggi anche: Sanremo 2021, tutto su Orietta Berti: età, marito, figli, nipoti, Instagram Elisa Isoardi, Orietta Berti e Tommaso Zorzi insieme su... Leggi su donnapop (Di giovedì 1 luglio 2021)e Tommasosono tre personaggi fortissimi e ben presto potremo vederli tutti insieme in untelevisivo Mediaset. I tre approderanno su5, ma per quale trasmissione? Leggi anche: Sanremo 2021, tutto su: età, marito, figli, nipoti, Instagrame Tommasoinsieme su...

Advertising

infoitcultura : Elisa Isoardi, beffa dalla Rai e vicolo cieco in Mediaset: “Sparita dai radar” - infoitcultura : Elisa Isoardi, brutte notizie per la conduttrice: quello che è successo fa saltare tutto - infoitcultura : Elisa Isoardi resta fuori: non la vedremo più in televisione! - infoitcultura : Elisa Isoardi, futuro in bilico: tremano tutti i suoi fan - infoitcultura : Elisa Isoardi “sparita dai radar” | Nuovo scaccomatto alla conduttrice -