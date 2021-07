De Laurentiis incredulo per il pareggio contro il Verona | si chiede ancora come sia potuto succedere

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 1 luglio 2021) Napoli-1-1 è la fotografia della stagione altalenante vissuta dagli azzurri. Un inizio magico, poi il crollo fisico e mentale; una risalita che sembrava impossibile, il traguardo ad un passo ma solo sfiorato. La delusione per i tifosi e per l'ambiente èenorme: la Champions League era a distanza di una vittoria che gli azzurri non hanno raggiunto. Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport si concentra anche sulla reazione del presidente Aurelio De. Stando a quanto riportato dal quotidiano lo stesso patron azzurro è rimasto fortemente deluso da quell'ultima sfida. Tutti, ADL compreso, si aspettavano la ...