Ddl Zan | prima le persone

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Ma l'elettorato moderato vuole un centrodestra che sui temi sollevati daldialoghi con la Chiesa, non con Orban o la Le Pen". Sta dicendo che sarebbe addirittura controproducente per Fi ...ProVita&Famiglia: 'alla fine è andata proprio così come ce l'aspettavamo, ovvero iltrova sostegno e approvazione dal Consiglio comunale nonostante la maggioranza dei reggini, coinvolti durante le audizioni in Commissione, abbiamo espresso parere contrario' 'Alla fine è ...Secondo quanto afferma il vicepresidente di Pro Vita & Famiglia onlus, Jacopo Coghe, il ddl Zan “mette a rischio la libertà di espressione del ...ProVita&Famiglia: “alla fine è andata proprio così come ce l’aspettavamo, ovvero il ddl Zan trova sostegno e approvazione dal Consiglio comunale nonostante la maggioranza dei reggini, coinvolti durant ...