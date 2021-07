Addio al partigiano comunista ' Ricciardi' | Giuseppe Riggi morto a 100 anni

(Di giovedì 1 luglio 2021) Uno degli ultimi combattenti che si è opposto al fascismo. E'mattina a San Cataldo (Caltanissetta), nella propria abitazione in campagna dove abitava da sempre, il Cavaliereall'...

Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, diploma d'Onore di Combattente per la Libertà d'Italia 1943 - 1945 con il riconoscimento di Combattente e la Medaglia della ... Si è spento nella sua abitazione a San Cataldo, Sicilia. Partecipò alla campagna di Russia e durante la Guerra di Liberazione italiana aderì alle formazioni partigiane lombarde, tra Lodi e Cremona ...