Un posto al sole anticipazioni 1° luglio 2021: una scelta difficile per Silvia

Un posto al sole torna domani, giovedì 1° luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni trovano Silvia in preda ai dubbi, dettati dalla nuova condizione sentimentale. Rossella si prepara a riprendere in mano la sua vita. Per Silvia invece, divisa tra la famiglia e Giancarlo, è arrivato il momento di una scelta difficile.

