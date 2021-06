Temptation Island 2021: tutto quello che c’è da sapere sul reality (Di mercoledì 30 giugno 2021) Temptation Island 2021: concorrenti, coppie, tentatori, location, quante puntate e streaming Dal 30 giugno 2021 su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda Temptation Island 2021, il “viaggio nei sentimenti” vedrà protagoniste 6 coppie (non sposate e senza figli in comune) pronte a mettere alla prova – in un resort da sogno in Sardegna, l’Is Morus Relais – la tenuta della loro relazione, senza cedere alle lusinghe di uno stuolo di single (tentatrici e tentatori). Alla conduzione ci sarà ancora una volta, per l’ottavo anno consecutivo, Filippo Bisciglia nel ruolo di narratore (e, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021): concorrenti, coppie, tentatori, location, quante puntate e streaming Dal 30 giugnosu Canale 5 alle ore 21,30 va in onda, il “viaggio nei sentimenti” vedrà protagoniste 6 coppie (non sposate e senza figli in comune) pronte a mettere alla prova – in un resort da sogno in Sardegna, l’Is Morus Relais – la tenuta della loro relazione, senza cedere alle lusinghe di uno stuolo di single (tentatrici e tentatori). Alla conduzione ci sarà ancora una volta, per l’ottavo anno consecutivo, Filippo Bisciglia nel ruolo di narratore (e, ...

