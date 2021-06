Sull’oro il ciclone Basilea 3: per le banche è asset rischioso e salgono i costi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Entrano in vigore nuove norme che rischiano di ostacolare le attività finanziarie legate all’oro, infiammandone i prezzi, ma anche di mettere in difficoltà tutta la filiera aurifera:?dalle miniere alle gioiellerie Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 30 giugno 2021) Entrano in vigore nuove norme che rischiano di ostacolare le attività finanziarie legate all’oro, infiammandone i prezzi, ma anche di mettere in difficoltà tutta la filiera aurifera:?dalle miniere alle gioiellerie

Advertising

fisco24_info : Sull’oro il ciclone Basilea 3: per le banche è asset rischioso e salgono i costi: Entrano in vigore nuove norme che… - 24finanza : Sull’oro il ciclone Basilea 3: per le banche è asset rischioso e salgono i costi -

Ultime Notizie dalla rete : Sull’oro ciclone Sull'oro il ciclone Basilea 3: per le banche è asset rischioso e salgono i costi Il Sole 24 ORE