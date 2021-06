Spinazzola | l' agente | ' Mourinho contento di Leo? Se sarà il suo allenatore sì'

Advertising

ROMA - Leonardolontano dalla Roma? Il suo, Davide Lippi , ha lasciato intendere che ogni spiraglio sul futuro è aperto. L'del terzino della Roma ha preso la parola a Rimini, in occasione ...L'Davide Lipp i ha parlato all'evento di apertura del calciomercato, a Rimini, soffermandosi sullo splendido europeo disputato da Leonardo, suo assistito: "Sono molto contento, ...Davide Lippi fa tremare i tifosi giallorossi aprendo a una una possibile cessione. Per la Roma però il terzino è incedibile ...Sarà contento Mourinho. "Se sarà lui l'allenatore di Spinazzola, sicuramente sì". A chi si riferisce quando parla di qualcuno che si sta mangiando le mani? “In grandi squadre c’è stato, altre sono and ...