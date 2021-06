Sono con Conte! Per me Grillo non ha scuse, la sua è una mossa sleale e irrispettosa (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Domitilla De Gironimo Pochi mesi fa, scrissi un post a favore dell’ex Premier Giuseppe Conte, il giorno della caduta del governo, esprimendo la mia speranza di rivederlo presto in politica. Come me, tanti altri italiani hanno espresso questo desiderio, questa necessità, di avere qualcuno di sincero e autentico, qualcuno che ha dimostrato di avere veramente a cuore questo Paese, che li rappresentasse. E quando fu annunciato che si sarebbe occupato della stesura del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, speranzosi abbiamo aspettato questo momento. Dopo varie peripezie, la data fatidica era ormai molto vicina, ma ovviamente era troppo bello per essere vero. Proprio chi aveva chiamato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Domitilla De Gironimo Pochi mesi fa, scrissi un post a favore dell’ex Premier Giuseppe Conte, il giorno della caduta del governo, esprimendo la mia speranza di rivederlo presto in politica. Come me, tanti altri italiani hanno espresso questo desiderio, questa necessità, di avere qualcuno di sincero e autentico, qualcuno che ha dimostrato di avere veramente a cuore questo Paese, che li rappresentasse. E quando fu annunciato che si sarebbe occupato della stesura del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, speranzosi abbiamo aspettato questo momento. Dopo varie peripezie, la data fatidica era ormai molto vicina, ma ovviamente era troppo bello per essere vero. Proprio chi aveva chiamato ...

Advertising

Pontifex_it : Al centro della storia di Pietro e Paolo non c’è la loro bravura, ma l’incontro con Cristo che ha cambiato la loro… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - CarloVerdelli : #SantaMariaCapuaVetere Chiedevano protezioni dal Covid. Le guardie che li hanno massacrati ora sono in carcere: qua… - thebrexix : i 2007 che fanno i bulletti con mio fratello che ha 10 anni sono tutto quello che non vorrei vedere in questo mondo di merda - moonshadow_369 : Ergo, non ho alcuna intenzione di empatizzare con Ayfer, né tantomeno di comprenderne le scelte, perché sono unicam… -