Sistema Impresa Confsal Adapt e Gi Group, formazione come strategia di ripartenza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le politiche attive sono chiamate a svolgere un ruolo determinante nella fase della ripresa e la formazione delle risorse umane ne rappresenta lo strumento più efficace. Un rinnovato Sistema della formazione deve assorbire concretamente inoccupati e giovani in modo coerente rispetto alle aspettative del mercato del lavoro. Queste le tematiche al centro del dibattito ‘La centralità delle politiche attive nella fase della ripresa: competitività delle imprese e occupabilità delle persone’ organizzato da Sistema Impresa e Confsal che si è tenuto mercoledì 30 giugno a Roma. All’evento hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le politiche attive sono chiamate a svolgere un ruolo determinante nella fase della ripresa e ladelle risorse umane ne rappresenta lo strumento più efficace. Un rinnovatodelladeve assorbire concretamente inoccupati e giovani in modo coerente rispetto alle aspettative del mercato del lavoro. Queste le tematiche al centro del dibattito ‘La centralità delle politiche attive nella fase della ripresa: competitività delle imprese e occupabilità delle persone’ organizzato dache si è tenuto mercoledì 30 giugno a Roma. All’evento hanno ...

Advertising

Confsalnet : #POLITICHEATTIVE PER RIPARTIRE: #SISTEMAIMPRESA, #CONFSAL, #ADAPT E #GIGROUP | L'ARTICOLO DI @Adnkronos - italiaserait : Sistema Impresa Confsal Adapt e Gi Group, formazione come strategia di ripartenza - ArtigianiGo : CODICE CRISI D’IMPRESA – Per #Confartigianato indispensabile proroga sistema dell’allerta e meno burocrazia per imp… - Confsalnet : IL DIBATTITO DI #SISTEMAIMPRESA E #CONFSAL! Segui l'evento alle 11.30 in diretta sulla pagina FB di Sistema Impresa… - camcom_brescia : ?? Scopri la #CNS e #SPID per la tua impresa: 9/7 ore 10:15 #webinar gratuito formativo sulla digitalizzazione organ… -