Scomparso 16enne alla Bufalotta | i famigliari di Alesio Esposito “Aiutateci a ritrovarlo”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono giorni di apprensione per idi Alessio, i: “” Sono giorni di apprensione per idi Alessiodieci giorni fa, il 19 giugno scorso, da Roma Nord, zona. Ha capelli color biondo scuro e ricci ed occhi marroni.

CorriereCitta : Roma, 16enne scomparso: aiutiamo la famiglia a ritrovare Alessio

Dopo due giorni sono state sospese le ricerche del ragazzino pakistano di 16 anni ospite della comunità alloggio minori 'Alto Molise'. La notizia è trapelata oggi pomeriggio (28 maggio), dopo lo stop ...apprensione per i famigliari di Alessio Esposito Scomparso 16enne alla Bufalotta , i famigliari: "Aiutateci a ritrovarlo" ...Da più di una settimana non si hanno più notizie di Alessio Esposito, un ragazzo di appena 16 anni scomparso da Roma, più precisamente dalla zona Bufalotta. I familiari sono disperati e si sono rivolt ...