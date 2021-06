Problemi Green Pass, non arriva o errato con vaccinazione eterologa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci sono alcuni Problemi Green Pass non sottovalutabili, almeno per un certo numero di cittadini. Nonostante la data limite del 28 giugno per il download del certificato verde, non manca chi ancora non ha ricevuto il documento oppure lo ha errato, perché questo non tiene conto della vaccinazione eterologa pure possibile da soli pochi giorni. In entrambi i casi, per risolvere la situazione, varrà la pena contattare l’assistenza e spiegare la propria situazione. La prima tipologia di errore attuale per il Green Pass riguarda proprio la mancata ricezione ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci sono alcuninon sottovalutabili, almeno per un certo numero di cittadini. Nonostante la data limite del 28 giugno per il download del certificato verde, non manca chi ancora non ha ricevuto il documento oppure lo ha, perché questo non tiene conto dellapure possibile da soli pochi giorni. In entrambi i casi, per risolvere la situazione, varrà la pena contattare l’assistenza e spiegare la propria situazione. La prima tipologia di errore attuale per ilriguarda proprio la mancata ricezione ...

