Piazza Affari chiude in rosso un semestre decisamente positivo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chiusura di mese e di semestre con il segno meno per il listino di Piazza Affari, oggi alle prese con la diffusione della variante Delta e con le indicazioni su un rialzo dei tassi già nel 2022 arrivate da Christopher Waller, membro del board della Federal Reserve. Invariato nell’ultimo mese ed in rialzo del 13% nel primo semestre, il Ftse Mib ha terminato la seduta a 25.102,04 punti, -1,01% rispetto al dato precedente. Sul paniere delle blue chip la performance migliore è stata registrata da Unipol (+6,42%) dopo la notizia che alcune cooperative hanno avviato l’acquisto del 3,35% del capitale. Tra le poche performance ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chiusura di mese e dicon il segno meno per il listino di, oggi alle prese con la diffusione della variante Delta e con le indicazioni su un rialzo dei tassi già nel 2022 arrivate da Christopher Waller, membro del board della Federal Reserve. Invariato nell’ultimo mese ed in rialzo del 13% nel primo, il Ftse Mib ha terminato la seduta a 25.102,04 punti, -1,01% rispetto al dato precedente. Sul paniere delle blue chip la performance migliore è stata registrata da Unipol (+6,42%) dopo la notizia che alcune cooperative hanno avviato l’acquisto del 3,35% del capitale. Tra le poche performance ...

Advertising

ForexOnlineMeIt : Borse europee in rosso dopo il semestre record. Piazza Affari -1% ma corre Unipol - ForexOnlineMeIt : Piazza Affari in leggero calo dopo un semestre super (+14%) - tvbusiness24 : #PiazzaAffari in rosso, debole l’Europa. Male Enel, tra le banche spicca Bper?? - MKT_INS : A Piazza Affari il Ftse Mib termina in calo dell’1,0% a 25.102 punti, dopo aver toccato anche un minimo sotto la so… - TamburiTIP : Piazza Affari: preme sull'acceleratore @TamburiTIP via @LaStampa -