Monopoli | sorelle picchiate dal compagno di una delle due | 35enne arrestato Carabinieri

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Stazione dihannoin esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari tale di anni 35, incensurato, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le indagini sono scattate quando, durante la notte, si sono presentate in caserma duetane di anni 25, con il volto tumefatto, per esser state appena, tanto da dover ricorrere alle cure dell’ospedale che refertava 30 giorni di prognosi a causaferite. Le ...

I Carabinieri della Stazione di Monopoli hanno arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari tale di anni 35, incensurato, indagato per maltrattamenti ...